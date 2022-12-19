Вісім нових автобусів вийдуть у перші рейси в вівторок, 20 грудня

У Луцьку на маршрут виїдуть вісім нових автобусів черкаського виробництва. Кожен автобус розрахований на 50 пасажирів. Вони обслуговуватимуть маршрут №1 від заводу «Мотор» до цегельного заводу на вулиці Надрічній. Відомо, що всі автобуси належать білоцерківському перевізнику «Транссіті», який вперше зайшов у місто.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, автобуси вийдуть у перші рейси в вівторок, 20 грудня. Загалом йдеться про вісім автобусів Ataman черкаського виробництва.

За словами представника перевізника Віктора Нестерчука, автобуси збудовані на базі японського виробника ISUZU. Мають двигун екологічного стандарту Євро-5 та розраховані на перевезення 50 пасажирів. Усі облаштовані пандусом, мають широкі двері, обладнані автономним опалювачем та кондиціонером для водія.

Зазначимо, що конкурс на перевезення пасажирів за цим напрямком вперше виграла компанія «Транссіті», яка вже працює в Києві, Чернігові та Білій Церкві. Згідно з даними на YouControl, вона зареєстрована у Білій Церкві, а її власником є місцевий перевізник Юрій Нестерчук. Загалом компанія володіє понад 300 автобусів.

Мер Луцька Ігор Поліщук додає, що цей перевізник має плани брати участь в конкурсах на перевезення і на інших маршрутах. «Наша програма полягає в тому, щоб відмовитись від експлуатації старих жовтих «Богданів», що вже давним-давно віджили свій термін експлуатації. І таких комфортних, сучасних, нових та якісних автобусів в нашому місті стає більше і буде ставати ще більше. Жовті «Богдани» будуть зникати з доріг нашого міста, тому що вони не екологічні, не комфортні, небезпечні, в тому стані, в якому вони сьогодні пересуваються нашими дорогами», – зазначив міський голова.