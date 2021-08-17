Капітальний ремонт на вулиці Дубнівській завершать у 2022 році

У Луцьку стартував капітальний ремонт вулиці Дубнівської. Ремонт виконуватимуть у два етапи: цьогоріч відремонтують ділянку від межі міста до перехрестя на Карпенка-Карого, а у наступному році ремонтуватимуть решту вулиці до Київського Майдану. Вартість капітального ремонту становитиме близько 86 млн грн.

Як повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у понеділок, 16 серпня, цьогоріч планують відремонтувати лише одну ділянку вулиці Дубнівської. Йдеться про відтинок від межі міста до перехрестя на вулиці Карпенка-Карого. Протягом цього року тут планують вкласти нижній шар асфальту. За його словами, наразі асфальтне покриття на цій вулиці одне з найгірших у місті.

За його словами, другу частину вулиці від перехрестя на Карпенка-Карого до Київського Майдану будуть ремонтувати вже у наступному році. Також міський голова повідомив, що вже за тиждень ремонт стартує на перехресті вулиці Карпенка-Карого, Задворецької та Чорновола.

Згідно з тендером на Prozorro, вартість капітального ремонту вулиці Дубнівської становитиме майже 86 млн грн. Виграло його підприємство «Луцькавтодор-сервіс». Спочатку завершити ремонт планували в 2021 році, однак пізніше дату перенесли на 2022 рік.