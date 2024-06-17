Потрійна ДТП сталася на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку

На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку п’яна 50-річна водійка Toyota Yaris скоїла потрійну аварію. Жінка в’їхала у припаркований автомобіль, а той по інерції – у ще один. Про це 17 червня повідомили у патрульній поліції Волині.

За даними слідства, 13 червня водійка автомобіля Toyota Yaris врізалася у припаркований легковик марки Fiat Doblo, який по інерції пошкодив паркан і транспортний засіб марки BMW.



«Під час спілкування з 50-річною порушницею поліцейські помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, жінка відмовилася проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку. Також у салоні перебувала 9-річна дитина», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції.



Правоохоронці провели поверхневу перевірку транспортного засобу, де виявили зіп-пакет із наркотичною речовиною.

Окрім адміністративної відповідальності, жінку притягнули і до кримінальної – на неї склали протокол за ч.1 ст. 309 (незаконне зберігання чи перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 51 тис. грн, або до п’яти років обмеження волі.