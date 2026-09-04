У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Правоохоронці розслідують її смерть як можливе самогубство. Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомила ZAXID.NET речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За її інформацією, 2 вересня близько 16:00 у Луцькому районі в автомобілі знайшли мертву солдатку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

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Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, трагедія сталася у селі Кульчин. Правоохоронці також встановлюють обставини перебування військової поза місцем служби.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).