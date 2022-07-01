У четвер, 30 червня, у Луцьку зафіксували температурний рекорд. Температура повітря сягнула рекордних +33 градусів. За понад 60 років роботи Волинського гідрометеоцентру такий показник фіксують вперше.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET чергова синоптикиня Світлана Дриганюк, раніше максимально температура повітря в цей день сягала +31 градус, це було в 1990 році.

Також у червні в Луцьку фіксували ще один температурний рекорд. Йдеться про 10 червня, коли температура повітря становила +32. До цього найвищий показник реєстрували в 2018 році, тоді термометр показував +31.

За словами Світлани Дриганюк, незабаром на Волині стане значно прохолодніше. Спека поступово спаде з середи, 6 липня.

«Вже з 2 липня територію Волині буде перетинати хвилями холодний фронт. Спека буде спадати. В суботу очікуємо максимум +32. В неділю очікуємо на +27 градусів максимум. Вже з 6 липня, з середи, температура буде поступово спадати до комфортних +25 градусів», – зазначила вона.

Додамо, що також в цей день температурний рекорд зафіксували у Львові. Щоправда, там термометр показав ще вищий показник: +34 градуси.