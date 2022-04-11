У Луцьку шукають добровольців, які хочуть допомагати рятувальникам ліквідувати наслідки російських атак. Таких людей можуть залучати до розбору завалів, розвантаження гуманітарних вантажів чи превентивних робіт.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, добровольців шукає луцьке районне управління ДСНС України. Людей можуть залучати до проведення допоміжних робіт з запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених російською агресією в Україні. Функціонуватимуть ці підрозділи тимчасово, лише під час війни.

«Окремі списки помічників служби з надзвичайних ситуацій буде також формувати і Луцька міська рада з числа жителів громади», – йдеться у повідомленні.

Вступити у добровільні формування цивільного захисту можна заповнивши анкету на сайті в розділі «Я прагну стати добровольцем», зокрема, у категорії «доброволець-рятувальник з питань цивільного захисту».