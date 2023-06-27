Аварія сталась зранку на проспекті Соборності у Луцьку

У Луцьку водій Mercedes на смерть збив 55-річну жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок наїзду потерпіла пішохідка загинула на місці.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 09:00 на проспекті Соборності у Луцьку. «60-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїзну частину», – зазначають у поліції.

Чоловік загиблої у коментарі «Суспільному» зазначив, що дружина мала їхати до поліклініки. За його словами, водій легковика, який її збив, з ним не спілкувався. «Вони з машини навіть не вилазили, не виходили. Хай слідчі займаються цієї справою», – зазначив чоловік.

Згодом стало відомо, що у аварії загинула Тамара Власова – шкільна психологиня ліцею №25. Про це у Facebook повідомила її колега Ольга Струбицька.

Попередньо відомо, що водій автомобіля був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи йшла жінка на переході, чи поза ним.