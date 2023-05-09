У Луцьку водій збив 50-річного пішохода на тротуарі і втік
Постраждалого чоловіка госпіталізували в реанімацію
У Луцьку 30-річний водій Peugeot спричинив аварію і втік. Спершу порушник зіткнувся з Fiat, а тоді на тротуарі збив пішохода. Потерпілого чоловіка забрали в реанімацію, а згодом стало відомо, що винуватця ДТП затримала поліція.
Аварію чоловік вчинив у неділю, 7 травня, на вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку. Чоловік за кермом Peugeot-307 зіткнувся з автомобілем Fiat під керуванням 51-річного лучанина, після чого виїхав на тротуар та наїхав на 50-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, його госпіталізували у відділення реанімації. Натомість порушник з місця аварії втік.
Про затримання водія прес-служба поліції Волині повідомила у вівторок, 9 травня. «Поліцейські оперативно встановили водія автомобіля Peugeot-307, ним виявився 30-річний житель обласного центру. Транспортний засіб вилучили», – йдеться у повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.