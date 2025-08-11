Учасники обговорювали проблеми, які виникають через оновлений генплан Сокільників

У Львівській міськраді вперше засідала робоча група з питань розбудови села Сокільники. На комісію зібрали представників міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, Сокільницької сільської ради, Львівської міської та районної ради, а також Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Учасники обговорювали проблеми, які виникають через оновлений генплан Сокільників. Зокрема, освіту, транспорт, аеропорт та управління дощовими водами. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомили у Львівській міській раді.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що після реалізації оновленого генплану зі 136 га багатоквартирної забудови, населення Сокільників, яке сьогодні складає до 10 тис. мешканців, виросте до понад 50 тис. Це де-факто перетворює Сокільники з села на місто. А для такого населеного пункту мала б бути передбачена відповідна соціальна інфраструктура: школи та дитсадки, які необхідно зводити.

Збільшення населення призведе і до різкого зростання транспортного навантаження, переконані в ЛМР. В управлінні транспорту Львова підрахували зростання до 25 тис. додаткових автомобілів, які користуватимуться зокрема в’їздами до міста з боку Сокільників, адже генплан села не передбачає будівництва інших вулиць чи об’їздів.

Окрім цього, за генпланом більше 50 га багатоквартирної житлової забудови із населенням близько 14 тис. мешканців розміщено безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту. Працівники летовища наголошують, що це може становити загрозу як для розвитку, так і для звичайної діяльності аеропорту.

«Згідно з проєктом генплану Сокільників ,передбачається житлова забудова в шумових зонах В та Б. Тут забудовникам треба буде вживати заходи шумопониження порядка 25-30 децибел. Але чи вони будуть враховані – це основне питання. Тобто заселити масу людей без гарантування заходів шумопониження – це може призвести до того, що наш аеропорт, який сьогодні є цілодобовим, перетвориться лише на денний через житлову забудову навколо», – зазначив начальник аеродромної служби аеропорту «Львів» Андрій Воробець.

Про вплив шуму на здоров’я людей попереджають і у Центрі контролю та профілактики хвороб. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, що існують в Україні, визначають допустимий рівень шуму в певних зонах, проте варто розуміти усі нюанси обчислень, кажуть фахівці.

«Якщо пролітає один літак за день – це один рівень шуму, а якщо буде літати 20-30 літаків, та ще вони будуть літати в нічний час, то ви можете собі уявити, які умови життя будуть в тих людей, які можуть мешкати в будинках, які потрапляють в зону негативного впливу. Тож дуже важливі методологічні підходи до розрахунків тих зон. Але шум нормується не лише в приміщеннях, а й на території. Тож якщо ми уявляємо дитсадок в зоні В, де діти гуляють на вулицях, а тут планують шумозахисні екрани – це питання, яке потребує доопрацювання», – пояснила заввідділу Центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Любомира Шепиленко.

Також на зустрічі обговорили питання управління дощовими водами. Зокрема, наслідки нещодавніх підтоплень Сокільників та як цього вдалось уникнути Львову. За словами Олександри Сладкової, між населеними пунктами мають бути природні заплави, де збирається вода. Якщо ж їх забудувати житлом, вони постійно стоятимуть у воді.

На наступних засіданнях робочої групи планують детальніше обговорити усі нюанси впливу генплану на сусідні громади.

«Ми окреслили суть проблеми, яка постала перед громадою Львова та нашими сусідами. На жаль, зі Львовом до прийняття оновленого генплану Сокільник ніхто не комунікував. Хоча закон передбачає необхідність узгодження із суміжними громадами. Мільйонне місто просто поставили перед фактом. Тепер мусимо розмовляти постфактум. Проблем і питань дуже багато. Хто будуватиме дев’ять шкіл і десять садочків, мінімально потрібних для такої кількості населення? Як функціонуватиме транспортне сполучення? Яким чином працюватиме система водопостачання та водовідведення? І багато інших питань. Представники Сокільників на ці питання відповідей не дали, попросили паузу. Звісно, ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, і робоча група в деталях все аналізуватиме. А на той час будь-які процеси щодо імплементації генплану треба зупинити», – зазначив керівник робочої групи та заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Робоча група звернеться до депутатів Львівської районної ради, де розглядають проєкт рішення про збільшення меж Сокільників, з проханням призупинити розгляд цього питання до завершення обговорень та погоджень усіх питань робочою групою.

«Важливо просто не наробити біди. Це питання дуже серйозне і воно може створити для львів’ян та нащадків дуже багато проблем, тому поспішати тут точно не можна. На зустрічі були присутні окремі депутати районної ради, тому, я думаю, що вони нас почули, отримали більше інформації, яку передадуть своїм колегам», – додав Любомир Зубач.

Нагадаємо, оновлений генеральний план Сокільників передбачає розширення села на 158 га. Після розголосу львівський аеропорт заявив, що забудова впритул до злітної смуги загрожує його закриттям.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генерального прокурора через пришвидшену процедуру масштабного розширення села Сокільники.