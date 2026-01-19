Тепер музей зручний для відвідування людей з інвалідністю, батьків із маленькими дітьми

У Львівському музеї історії релігії створили умови для зручності маломобільних відвідувачів. На вході встановили підйомник, а всередині приміщення обладнали інклюзивний санвузол. Загальна вартість робіт – 2,3 млн грн. Про це повідомили у Департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОВА.

Для зручного доступу біля входу до музею встановили підйомник для відвідувачів на колісних кріслах. Також на вході замінили кам’яні сходи й оновили покриття підлоги: дерев’яну підлогу замінили на керамічну плитку з пониженим рівнем. Окрім цього, у вхідній зоні замостили тактильну плитку.

Музейний санвузол облаштували з урахуванням потреб маломобільних людей. Для їхньої зручності там влаштували пандус, встановили необхідне сантехнічне обладнання та пеленальний столик.

Тепер музей зручний для відвідування людей з інвалідністю, батьків із маленькими дітьми та дитячими візками.

Загальна вартість ремонтно-реставраційного та поточного ремонтів становила 2,3 млн грн, які виділили з обласного бюджету.