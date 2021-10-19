У вівторок, 19 жовтня, у Covid-зоні Львівської обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» перебувають 46 дітей. Це рекордна кількість від початку пандемії. Щодня у медзаклад поступає все більше нових маленьких хворих і всі у середньому чи важкому стані, багато з них – кисневозалежні. Тому у медзакладі терміново майже втричі збільшують кількість ліжок – до 120. Про це розповів в. о. директора лікарні Богдан Мальований.

Одна з пацієнтів, 3-місячна дівчинка, перебуває у вкрай важкому стані, її лікують у реанімаційному відділені на апараті ШВЛ. Медики кажуть, що хоч вона і під’єднана до апарату штучної вентиляції легень, її лікування має позитивну динаміку. Ще одне немовля перебуває у стані середньої важкості. Дитину народила хвора на коронавірус жінка.

«На сьогодні в нас 40 дітей перебуває на лікуванні з підтвердженим діагнозом Covid-19, ще 6 дітей поступило з підозрою на коронавірус. Якщо є діти вкрай важкі, то ми їх переводимо на ЕКМО апарати, на штучну вентиляцію легень, також анатомічні трубки ставимо», – розповів Богдан Мальований.

Через новий штам коронавірусу до лікарень частіше госпіталізовують і дорослих пацієнтів у важкому стані. У багатьох із них виникають значні ускладнення через тромбози. Вони призводять до ампутації кінцівок або смерті. Лише впродовж минулого тижня трьом хворим на коронавірус пацієнтам 8-ї міської клінічної лікарні ампутували ноги. Загалом у медзакладі провели 15 таких операцій, які були спричинені ускладненнями від ковіду.

«Коронавірус вражає не тільки легені, не тільки викликає так звану пневмонію. Але може уражати різні системи. Якщо тромб закупорить кровопостачання головного мозку – в пацієнта розвинеться інсульт. Якщо закупорить кровопостачання судин кишечника – може розвинутися таке грізне ускладнення як ішемічний абдомінальний синдром. І тоді практично шансів врятувати пацієнта немає. Те, що нам вдається, це, можна сказати, менш-більш сприятливий фактор, коли затромбується судина кінцівки і тоді можна зробити ампутацію, щоб врятувати життя пацієнту. Але це не та операція, яку ми, хірурги, любимо робити. Це є операція відчаю», – розповів завідувач хірургічного відділення 8-ї міської лікарні Ігор Стояновський.

Про ускладнення, які викликає новий штам коронавірусу, розповідають і у лікарні швидкої допомоги. Медики кажуть, що люди пізно звертаються по допомогу, а їхній стан різко погіршується: вже за три дні після інфікування госпіталізовані потребують ШВЛ.

«У нашій бригаді є хірург, який на даний момент лікує 14 пацієнтів, які мають ускладнення і потреби в корекції чи хірургічній допомозі. Це можуть бути від тромбозів товстого кишківника і до виразок із кровотечею шлунка і дванадцятипалої кишки. Раніше такого не спостерігалося. Це міг бути один випадок зі ста хворих», – пояснила лікарка-терапевт ковідного відділення лікарні швидкої допомоги Зоряна Романишин.

Медики ж просять людей слідкувати за своїм здоров’ям і в разі погіршення терміново телефонувати до сімейного лікаря.

Зазначимо, що Львівщина другий день поспіль перевищує показники «червоної» зони. А у понеділок, 18 жовтня, в Україні внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 538 людей. Це рекордна добова кількість летальних випадків з початку пандемії.

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