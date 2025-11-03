Кожна фігура Парку ліхтарів сягає до 7 метрів заввишки

Протягом грудня 2025 року та січня 2026 року у львівському Парку культури встановлять масштабні інсталяції фей, ельфів, драконів та інших казкових персонажів. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Масштабні світлові інсталяції фей, ельфів та драконів, створені вручну з 50 тисч ліхтариків, натурального шовку та LED-ламп – усе це чекає відвідувачів Парку культури у Львові вже з 5 грудня, адже тут відкриють Парк ліхтарів. Кожна фігура Парку ліхтарів сягає до 7 метрів заввишки та створює казкову новорічну атмосферу.

«Проєкт дозволяє людям опинитися всередині казки та відволіктися від щоденних турбот. Ми прагнемо подарувати людям сьогодні, а особливо дітям, яскраві емоції та щирі враження», – розповів Денис Погорєлко, організатор заходу.

Фото Парку ліхтарів

У парку понад 30 ілюмінаційних локацій, серед яких «Ліс казкових фей», «Тунель закоханих» та «Золотий дракон». У п’ятницю, суботу, неділю та у святкові дні відбуватимуться світлові шоу.

Парк ліхтарів працюватиме щодня з 5 грудня по 25 січня з 16:00 - 22:00 у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Вхід для учасників бойових дій та людей з інвалідністю I‑II групи безкоштовний. Придбати квитки можна на офіційному сайті проєкту або у касі парку. На сайті Парку ліхтарів вказані ціни на вхід у Тернополі, де уже завершився проєкт: 200-300 грн для дорослих та від 150 до 200 грн для дітей, ціна залежала від дня тижня (у вихідні та святкові дні дорожче).