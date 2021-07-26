26 липня поліція почала посилено патрулювати територію заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» у Львові. Порушників, які незаконно скидатимуть там сміття, штрафуватимуть на суму до 170 тис. грн. Також на території встановлять камери відеоспостереження, а заказник очистять від сміття.

«Велика кількість будівельних відходів накопичилася тут протягом років. Минулого року ми звідси вивезли більше 600 тонн відходів. Тепер Залізнична районна адміністрація сміття з посадки звозить сюди до дороги. Ми вантажимо відходи на великі машини і вивозимо», — розповів представник міського департаменту з питань поводження з відходами Роман Яцикович.

Опісля генерального прибирання територію заказника ознакують, а вже від сьогодні, 26 липня, її посилено патрулює поліція. На лінію виставили вдвічі більше екіпажів. За незаконне вивезення сміття порушників штрафуватимуть до 170 тис. грн.

«Будуть патрулювати. Якщо виявлять транспортний засіб, то будуть зупиняти і перевіряти документи на вантаж, який він буде перевозити. Відповідно, якщо буде виявлено сміття, яке вивозиться сюди, будуть притягувати до відповідальності людей, викликати слідчо-оперативну групу, складати відповідні матеріали», — пояснив заступник командира батальйону №1 управління поліції Львівщини Ярослав Антонюк.

А для кращого контролю встановлять дві камери відеофіксації, якраз розпочали процес їхньої закупівлі. Це автономні комплекси, які будуть постійно переміщувати, щоб раптом зловмисники не шукали об’їзних шляхів.

«Ці камери фіксують номерні знаки автомобіля і відразу знімають коротеньке відео проїзду цього транспортного засобу і передають у Центр безпеки міста. А там працівники контролюють процес і, відповідно, при кожному спрацюванні вони будуть дивитися, який транспортний засіб проїхав і приймати рішення — чи повідомляти поліцію і як діяти з цим транспортним засобом», — розповів в.о. начальника управління безпеки міста Юрій Жищинський.

У заказнику «Торфовище Білогорща» є унікальні болотні природні комплекси, а також рідкісна флора і фауна, частина якої вже занесена до Червоної книги України: комахи (райдужниця, перламутрівка евкомія, сінниця, синявець, джміль моховий), земноводні і плазуни (кумка червоночерева, тритон гребінчастий, черепаха болотяна), птахи (деркач, синьошийка, грицик). Із ссавців тут трапляються вухань звичайний, вечірниця руда, нетопир, лилик двоколірний, горностай, тхір чорний, вовчок.

«Поруч є промзона Рясне, яка дуже-дуже багато працює. Тут є багато автомобілів, багато виробництв. І цей заказник служить такою санітарною зоною, яка урівноважує вплив на довкілля від промзони. Це є така губка, яка завжди волога і постійно забирає пил в себе», — пояснила начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

«Торфовище Білогорща» передадуть на утримання ЛКП «Зелений Львів». Його працівники підтримуватимуть заказник у належному санітарному стані.

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