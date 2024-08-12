Собака породи бішон фрізе (ліворуч) та малінуа (бельгійська вівчарка) праворуч. Фото є ілюстративними прикладами вказаних порід

Залізничний районний суд Львова оштрафував львів’янина на 2550 грн за те, що його собака породи малінуа (бельгійська вівчарка) загриз іншу собаку породи бішон фрізе. Згідно з постановою суду, бельгійську вівчарку мають конфіскувати через порушення власником правил утримання собаки.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився ввечері 25 червня 2024 року на вул. Вигоди, що у мікрорайоні Левандівка. Малінуа (бельгійську вівчарку) вигулювали без поводка і він підбіг до собаки породи бішон фрізе – декоративна собака вагою до 5 кг. Собаки спочатку обнюхували одне одного, але вівчарка вкусила бішон фрізе – від отриманих травм тварина померла у ветклініці.

У суді власник малінуа Олег Помірчий частково визнав свою провину. Він розповів, що його собака підбіг до бішон фрізе і вони обнюхувались, коли його собака раптово схопив зубами тварину та відкинув від себе. За словами Помірчого, жінка, яка вигулювала бішон фрізе, узяла собаку на руки та побігла геть, а він пристебнув поводок до ошийника свого пса. Власник вівчарки розповів, що його собака ніколи не проявляв агресії до інших собак і такий випадок трапився вперше. На його думку, собаку щось спровокувало.

Власниця бішон фрізе розповіла, що того вечора із її собакою гуляла матір. Після нападу жінка принесла собаку до будинку і вони одразу поїхали у ветеринарну клініку, але врятували бішон фрізе не вдалось. Власниця собаки заявила, що самостійно розшукала власника вівчарки через групи собачників у соцмережах та впевнена, що він вибачився перед нею лише тому, що вона на цьому наполягала. При цьому Олег Помірчий, за її словами, не пропонував відшкодувати їй завдану моральну чи матеріальну шкоду.

Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка дослідила усі матеріали та покази учасників справи. Вона визнала власника бельгійської вівчарки винним у неналежному утримання собаки (вигул собаки без повідка та намордника). Його оштрафували на 2550 грн та постановили конфіскувати собаку. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що власниця загиблої тварини може звернутись до суду із окремим позовом до власника вівчарки, щоб стягнути компенсацію.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.