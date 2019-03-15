У Львові через ремонт дороги у ніч із неділі на понеділок не буде доїзду до залізничного вокзалу

Увечері 17 березня та до ранку 18 березня через ремонт дорожнього покриття не буде прямого доїзду до Головного залізничного вокзалу. Як повідомили у прес-службі ЛМР, із 18:00 проводитимуться роботи з ремонту дорожнього покриття площі біля Головного вокзалу (ліва частина пл. Двірцевої). Працюватимуть ШРП Залізничного і Шевченківського районів. Через проведення цих робіт буде закритий проїзд до вокзалу.

«У зв’язку із проведенням ремонту дорожнього покриття у сквері на пл. Двірцевій (з лівої сторони площі), в неділю, 17 березня, з 18:00 і до 8:00 понеділка, 18 березня, буде перекрито частину площі Двірцевої (ліва сторона, в напрямку від вокзалу до вул. Городоцької). Приватний транспорт не матиме змоги зупинятися на цьому відрізку і «працюватиме на розворот». Для забезпечення громадського порядку та сприяння оперативному проведенню ремонтних робіт, працюватиме «Муніципальна варта». Щоб не створювати перешкод для проїзду ремонтної техніки, в разі паркування приватних машин біля місця ремонтних робіт, їх евакуйовуватимуть», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Автобуси міжнародного сполучення заїжджатимуть на автовокзал.

Роботи триватимуть впродовж ночі. Мерія закликає мешканців, та гостей з інших міст, які в цей час їхатимуть на вокзал, звернути увагу на перекриття площі у зв’язку з ремонтними роботами та спланувати свій час прибуття на вокзал із урахуванням відсутності можливості прямого доїду до вокзалу.

Нагадаємо, 1 березня у Львові розпочали реконструкцію пл. Двірцевої. Станом на 12 березня на площі Двірцевій вже демонтовано 510 м2бруківки, 333 м2 дорожньої плитки, прожектори та вуличні ліхтарі і частково демонтований фонтан. Також розпочали влаштовувати каналізаційний колектор діаметром 1000 мм – вже прокладено 30 м труби. З 22 березня закривають автостанцію: приміські і міжнародні маршрути перенесуть в інше місце.

Реалізація проекту триватиме 2 роки. Спочатку зміниться та частина площі, якою курсуватиме громадський транспорт. Впродовж другого року реконструкція продовжиться на ділянці для приватного транспорту і вулиці Чернівецькій.