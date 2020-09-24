У четвер, 24 вересня, львівські художники разом із вихованцями Палацу культури ім. Гната Хоткевича розмалювали центральні сходи Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. На них написали рядки з віршів львівських молодих поетів, твори яких поки не є популярними. Тематика присвячена паркам і хорошому настрою. Таку акцію тут проводять вже четвертий рік поспіль.

Вірші, які тепер написані на сходах, відібрали з-поміж кількох сотень запропонованих. Їх юні поети та поетеси надсилали від початку весни.

«Ще минулого року ми вирішили, що це має бути така «Віршована алея». І не з віршів класиків, а нових молодих авторів. До нас доєдналися українські художники – Тарас Носар і Зірка Савка, – які із дітьми розмальовують їх сьогодні», – розповіла арт-директорка парку Світлана Кухарук.

Перед початком робіт юні художники пройшли інструктаж від досвідченішої наставниці Зірки Савки.

«У нас вірші про парк, про природу. Вони вже написані на сходах. Ви ж наносите лінії і обводите слова», – додає художниця.

Діти розмальовували сходи та ділилися враженнями.

«Я намалювала слова українських поетів. Буду сюди приводити своїх друзів. А ще пропіарю це в Instagram, щоб приходили сюди люди», – розповіла про свої плани юна художниця Марія.

Сходи, що розташовані ліворуч від центральних, нещодавно розмалював відомий художник Тарас Носар. На плитах також написані вірші львівських поетів, між якими ніби літають птахи.

«Це мій вірш: “Останні дні літа – перші миті осені, та ледь яскравіше листям притрушені. У подихах вітру, у плесах туманів, у сяйві озер, на сторінках романів”. Ідея в тому, що усе, що закінчується, то з цього і починається. Що є кінцем кінцем для когось, є початком для когось іншого», – захоплено каже поет Назар Коваль.

Організатори також анонсували наступну акцію, яка відбудеться в Парку культури та відпочинку. 25 вересня тут висадять рослини в пам’ять про жінок, які загинули у війні на сході України. А вже у жовтні у Парку культури відкриють гандбольний майданчик і відремонтовану арку.