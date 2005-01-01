Львівський ОХМАТДИТ отримав новий томограф для діагностики очних хвороб

СуспільствоОлександра Баландюх, сьогодні, 15:492490

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Львівський ОХМАТДИТ отримав новий томограф для діагностики очних хвороб
Спеціалісти налаштовують томограф

Найближчими днями в офтальмонологічному відділенні львівської обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» почнуться обстеження дітей з захворюваннями очей на новому оптичному когерентному томографі, що дозволить надавати медичну допомогу на значно вищому рівні. Вартість цього томографа – 1,3 млн грн, які виділили з обласного бюджету.

«Цей томограф конче потрібний був нашій лікарні, бо у нас обстежують і лікують дітей з усієї області. Без точної діагностики складно було підібрати правильне лікування, стежити за його перебігом. А діток, які мають ті чи інші захворювання ока на Львівщині доволі багато. І якщо вчасно не діагностувати хворобу і не підібрати правильне лікування, вона може призвести до сліпоти», - розповіла ZAXID.NET головна лікарка «ОХМАТДИТу» Мар’яна Возниця.

Раніше в обласній дитячій лікарні такого томографа не було. І якщо дітям потрібно було пройти обстеження на ньому, то їх скеровували в Львівську обласну клінічну лікарню, де є схожий томограф для обстеження дорослих, або в приватні медзаклади, в яких обстеження платні. Тепер маленьких пацієнтів з різними проблемами ока обстежуватимуть на місці і безкоштовно.

За словами головного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з дитячої офтальмології Андріани Патер, придбання цього томографа дозволить не лише більш точніше діагностувати різні захворювання ока у дітей, а й правильно обирати тактику лікування, спостерігати, як воно проходить.

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