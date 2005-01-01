У Львові евакуатори щодня забирають по декілька автомобілів порушників паркування

Що не так із паркуванням у Львові?.

Три в'єтнамки втекли з львівського притулку, щоб уникнути депортації

«На цьому так трошки і жили»

Із початку 2018 року на штрафмайданчику міста, що розташований на вул. Конюшинній, 15, опинилося майже три десятки автомобілів. Машини забирали з понад 20 львівських вулиць, де, згідно з ухвалою міської ради від 7 грудня 2017 року, паркуватись заборонено. Спільні рейди щодня проводять працівники патрульної поліції та муніципальної варти.

Однією з таких ділянок є частина вул. Коперника від просп. Свободи до будинку № 40 на цій вулиці. Проте тут часто можна побачити з десяток запаркованих автомобілів. Водії виправдовуються: зупинилися ненадовго, або ж не знали, що залишати авто не можна.

«Залишав тут машину вже двічі. Зараз стою півгодини, бо треба було забрати паспорт, ну, і газету ще прикупив», – пояснив водій Василь.

Вулиця Коперника – одна з тих, за якою постійно пильнують патрульні. Помітивши авто порушників, викликають евакуатор. Часто саме тоді з'являються власники. Проте просто так їх вже не відпускають. Доводиться заплатити 510 грн штрафу.

«Складаємо відповідний акт у декількох екземплярах. У ньому вказуємо марку автомобіля, фіксуємо пошкодження, що ми їх виявили на момент приїзду. Після цього машину доставляють на арештмайданчик. Щоби її звідти забрати, водій повинен прийти на Конюшинну, 15 із постановою про порушення правил дорожнього руху», – пояснив лейтенант патрульної поліції Володимир Шкреметко.

Наразі у Львові є 4 машини-евакуатори. Проте, через брак водіїв, виїжджають не всі. Ті з них, що працюють, найбільше пильнують центральну частину міста.

«Це проспект Свободи, вулиці Князя Романа та Словацького й інші. Із 13 грудня, відколи почала діяти ухвала Львівської міської ради про перелік вулиць, де заборонено паркувати автомобілі, ми евакуювали 114 автомобілів», – розповів в.о. начальника відділу ЛКП «Муніципальна Варта» Ігор Глова.

До слова, крім штрафу за неправильне паркування водіям, чиї автомобілі опинилися на арештмайданчику, доведеться оплатити ще й послуги евакуатора та подобову стоянку. Це орієнтовно 1,5-2 тис. грн.