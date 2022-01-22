На личаківському цвинтарі вшанували пам'ять полеглих за Українську державу

22 січня в Україні відзначають День Соборності. З цієї нагоди керівництво Львова та області, представники духовенства та громадськості вшанували на Личаківському цвинтарі пам'ять полеглих героїв.

Так, під час урочистостей поклали квіти до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії та запалили лампадки на могилах Держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових Стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника ПЛАСТу Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького, а також на могилі учасника АТО Віктора Гурняка.

Також учасники заходів вшанували пам’ять Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та воїнів АТО на полі почесних поховань № 76. На завершення пам’ятних заходів відбувся чин екуменічної панахиди.

У День Соборності у Львові на Личакові вшанували пам'ять полеглих за Українську державу. Фото: ЛМР і ЛОДА

Довідка

22 січня 1918 року Українська Народна Республіка проголосила IV Універсал, який затвердив, що УНР стає «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу». Цього дня у 1919 році було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).