У Львові на тиждень закриють залізничний переїзд на вул. Пластовій
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень
З понеділка, 27 жовтня, у Львові тимчасово закриють залізничний переїзд на вул. Пластовій. Як повідомили в Департаменті житлового господарства та інфраструктури міської ради, фахівці «Укрзалізниці» проведуть ремонт колій і проїжджої частини.
Роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Оскільки залізничний переїзд на вул. Пластовій є важливим транспортним вузлом, тому «Укрзалізниця» працюватиме у посиленому режимі – за потреби навіть уночі, щоб якнайшвидше відновити рух.
Період ремонту збігся зі шкільними канікулами, тому в мерії сподіваються, що менший трафік допоможе зменшити незручності для водіїв.
Схема об’їзду
Легковий транспорт — через вул. Польова – Старознесенська – Богданівська (в обох напрямках).
Рух вантажного транспорту висотою понад 2,3 м через вул. Старознесенську заборонено.
Великогабаритні авто можуть об’їжджати через кільцеву дорогу.
Рух громадського транспорту
- Маршрут № 19 (вул. Щурата – вул. Антонича) курсуватиме з «розривом руху»: автобуси їхатимуть з обох кінцевих зупинок до місця проведення робіт — перетину вул. Богданівська – Пластова, і в зворотному напрямі.
Для зменшення часу очікування
• Маршрут № 39 (вул. Грінченка – Кривчиці, Авторинок)
• Маршрут № 39А (пл. Галицька – Кривчиці, Авторинок) на період ремонту продовжать рух до перетину вул. Богданівська – Пластова (кільцева розв’язка).