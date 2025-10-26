Фазівці ремонтуватимуть колію і проїжджу частину

З понеділка, 27 жовтня, у Львові тимчасово закриють залізничний переїзд на вул. Пластовій. Як повідомили в Департаменті житлового господарства та інфраструктури міської ради, фахівці «Укрзалізниці» проведуть ремонт колій і проїжджої частини.

Роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Оскільки залізничний переїзд на вул. Пластовій є важливим транспортним вузлом, тому «Укрзалізниця» працюватиме у посиленому режимі – за потреби навіть уночі, щоб якнайшвидше відновити рух.

Період ремонту збігся зі шкільними канікулами, тому в мерії сподіваються, що менший трафік допоможе зменшити незручності для водіїв.

Схема об’їзду

Легковий транспорт — через вул. Польова – Старознесенська – Богданівська (в обох напрямках).

Рух вантажного транспорту висотою понад 2,3 м через вул. Старознесенську заборонено.

Великогабаритні авто можуть об’їжджати через кільцеву дорогу.

Рух громадського транспорту

Маршрут № 19 (вул. Щурата – вул. Антонича) курсуватиме з «розривом руху»: автобуси їхатимуть з обох кінцевих зупинок до місця проведення робіт — перетину вул. Богданівська – Пластова, і в зворотному напрямі.

Для зменшення часу очікування

• Маршрут № 39 (вул. Грінченка – Кривчиці, Авторинок)

• Маршрут № 39А (пл. Галицька – Кривчиці, Авторинок) на період ремонту продовжать рух до перетину вул. Богданівська – Пластова (кільцева розв’язка).