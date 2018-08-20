У Львові на вул. Коперника горіла квартира

СуспільствоОльга Гринько, 20 серпня7350

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У Львові на вул. Коперника горіла квартира
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У квартирі згоріли меблі та техніка

У понеділок, 20 серпня, о 6:16 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Коперника, 5. Пожежа виникла в квартирі на 3-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, пожежа виникла у приміщенні, яке за документами є квартирою. Ймовірно, в квартирі був облаштований офіс. У кімнаті було встановлено декілька столів із оргтехнікою.

За попередньою інформацією, пожежа виникла через коротке замикання.

На місці події працювало пожежно-рятувальне відділення 1 ДПРЧ м. Львова. Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі та запобігли поширенню полум’я, врятувавши квартиру від знищення вогнем. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Пожежу ліквідували о 6:35. Вогонь знищив комп'ютер, частково комп'ютерний стіл та пошкодив міжкімнатні двері. До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення загорання встановлюється.

Відео ГУ ДСНС Львівщини

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