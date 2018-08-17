Під час пожежі в приватному будинку в Дрогобичі загинув власник

СуспільствоОльга Гринько, 17 серпня1380

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Під час пожежі в приватному будинку в Дрогобичі загинув власник
фото ДСНС Львівщини
Під час пожежі загинув власник будинку

Пожежа сталася у четвер, 16 серпня, в Дрогобичі на вул. Видовій. Повідомлення про пожежу в цегляному двоповерховому житловому будинку надійшло о 23:22.

«Будинок критий металочерепицею, розміром 10×5 м. На місці пожежі було виявлено труп 57-річного власника», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту населення ЛОДА.

Вогонь знищив дах будинку. Обставини та причини події встановлюються.

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