На Радехівщині під час пожежі у приватному будинку загинув 39-річний власник

СуспільствоОльга Гринько, 20 серпня2470

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На Радехівщині під час пожежі у приватному будинку загинув 39-річний власник
фото умовне
Унаслідок пожежі дерев'яний будинок згорів повністю

Пожежа виникла у ніч із неділі на понеділок у с. Монастирок-Оглядівський Радехівського району на Львівщині. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у будинку тіло чоловіка.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 1:15 надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному будинку розміром 13х10 м, критому шифером.

Як зазначили у відділі комунікації Головного упраління ДСНС, на місці пожежі рятувальники виявили тіло 39-річного власника будинку. О 3:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі повністю згорів дерев'яний будинок.

Обставини та причини події встановлюються.

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