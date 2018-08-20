На Радехівщині під час пожежі у приватному будинку загинув 39-річний власник

Унаслідок пожежі дерев'яний будинок згорів повністю

Пожежа виникла у ніч із неділі на понеділок у с. Монастирок-Оглядівський Радехівського району на Львівщині. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у будинку тіло чоловіка.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 1:15 надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному будинку розміром 13х10 м, критому шифером.

Як зазначили у відділі комунікації Головного упраління ДСНС, на місці пожежі рятувальники виявили тіло 39-річного власника будинку. О 3:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі повністю згорів дерев'яний будинок.

Обставини та причини події встановлюються.