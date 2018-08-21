У Львові не вдалося передати у російське консульство листи для Олега Сенцова

21 серпня під стінами генерального консульства Російської Федерації у Львові, відбулася акція на підтримку політв’язня Олега Сенцова. У 100-й день голодування українського режисера по всьому світу відбуваються акції з надсилання листів на підтримку Олега до консульств Російської Федерації. Однак у Львові охорона установи відмовилася брати конверти, а поштової скриньки у консульстві немає. Тож активісти якнайшвидше будуть відправляти їх поштою.

У сотий день голодування українського політв’язня Олега Сенцова активісти вирішили відправити йому до колонії листи, які збирали не один тиждень. Майже сто листів, які писали прості львів’яни та відомі люди, серед яких Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич, принесли до російського консульства. Однак передати їх через охоронців не вдалося, бо ті відмовилися їх брати.

Деякі листи активісти зачитували вголос. «Ми вдячні, що ти нагадуєш нам про самих себе, про необхідність бути собою, про неприйнятність зради та компромісу. Ти справді сьогодні робиш багато для нашої країни, для всіх нас», ‒ зачитали у Львові лист українського письменника Сергія Жадана.

Активісти наголошують, що сьогодні Олег Сенцов, перебуває в інформаційній ізоляції. Чи доходять до нього всі листи підтримки та повідомлення – невідомо. Однак щиро сподіваються, що він відчує всі слова підтримки.

Нагадаємо, Олег Сенцов був заарештований у травні 2014 року та незаконно засуджений до 20 років ув'язнення. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування. Його матір звернулася до Путіна з проханням про помилування сина на день його народження – 13 липня. Також 120 всесвітньовідомих діячів культури підписали лист із вимогою звільнити Сенцова.