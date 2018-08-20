У Львові незадоволені пасажири перекрили колію на станції «Скнилів»

Через годину Львівська залізниця надала ще 6 додаткових вагонів, після чого колію розблокували

СуспільствоОрися Шиян, 20 серпня11491

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У Львові незадоволені пасажири перекрили колію на станції «Скнилів»
фото Олександра Золотухіна
Люди перекрили одну колію, однак це блокує рух й інших потягів

На станції «Скнилів» ввечері 20 серпня пасажири близько години блокували рух потяга Львів-Сянки. Вони протестували проти малої кількості вагонів електропоїзда. Колію розблокували лише після того, як на місце привезли додаткових 6 вагонів. Про це ZAXID.NET повідомив пасажир потяга Олександр Золотухін.

У чотирьох вагонах електропотяга №6025 Львів-Сянки, який вирушив від приміського вокзалу зі Львова о 17:40, вільних місць вже не було. Також у вагонах майже не відчиняються вікна, поскаржились пасажири.

Зі слів людей, які простоюють через перекриття колії, впродовж 30 хвилин пообіцяли дати іншу електричку. Також на місце приїхав представник головного управління «Львівської залізниці». Офіційного коментаря від управління ZAXID.NET не вдалося отримати.

Через годину на місце перекриття додали 6 вагонів і потяг рушив у напрямку Сянків.

Додамо, що через перекриття колії майже 30 хвилин простоював також швидкісний поїзд Мукачеве-Харків, а також електричка Львів-Лавочне.

Нагадаємо, така ситуація трапилася минулого четверга, 16 серпня. Теж близько 18:00 люди перекрили колію на станції Підзамче через те, що не змогли сісти у поїзд, який курсує до Здолбунова. Однак, як згодом заявили у прес-службі «Львівської залізниці», на цю електричну офіційно було продано лише 180 з 400 доступних квитків. Тобто на момент перекриття у електричці офіційно було ще 220 вільних місць.

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До теми

На станції Підзамче у Львові люди перекрили залізничну колію ZAXID.NET
У електричці, через яку перекрили залізничну колію у Львові, було ще 220 вільних місць ZAXID.NET
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