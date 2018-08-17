У електричці, через яку перекрили залізничну колію у Львові, було ще 220 вільних місць

На станції Підзамче 16 серпня люди перекрили колію

У четвер, 16 серпня, на станції Підзамче люди перекрили залізничну колію через буцімто відсутність достатньої кількості місць у електричці Львів – Здолбунів. Однак як заявили у прес-службі «Львівської залізниці», на цю електричну офіційно було продано лише 180 з 400 доступних квитків. Тобто на момент перекриття у електричці офіційно було ще 220 вільних місць.

«Варто зазначити, що на запропоновані 400 сидячих місць в електропоїзді Львів – Здолбунів, який пікетувальники заблокували на станції Підзамче, у касах вокзалів Львів і Підзамче та провідниками електропоїзда було оформлено лише 180 квитків, близько третини з них – пільгові. Тож, відповідно до зафіксованих даних, цей поїзд мав би курсувати напівпорожнім, хоча насправді виявився переповненим», – йдеться у повідомленні «Львівської залізниці».

Попри офіційні 220 вільних місць у електричці, реальних пасажирів було більше, ніж може вмістити поїзд. Щоб усі пасажири змогли поїхати приміським поїздом, працівники залізниці запустили ще одну електричку.

Нагадаємо, через блокування колії відбулася затримка в русі 10 поїздів, зокрема: № 6096 «Львів- Рівне» затримався на 1 год. 34 хв.; № 6054 «Львів- Ковель» затримка 1 год. 49 хв.; № 134 «Івано-Франківськ – Миколаїв» – 1 год. 35 хв.; № 706 – 1 год. 20 хв.; № 18 – 1 год.; № 6045 – 45 хв.; № 6057 – 25 хв.; № 749 – 20 хв.; № 144 – 12 хв.; № 6052 – 25 хв.