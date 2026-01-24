Пішоходів і водіїв просять бути максимально уважними через складні погодні умови

На неділю, 25 січня, у Львові оголошено штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові очікується туман видимістю 200−500 м. Також буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Вночі – налипання мокрого снігу.

Містян зважати на прогноз погоди та бути обережними під час руху. Водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходам – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити їх на дорозі. Також рекомендовано носити взуття з неслизькими підошвами, щоб мінімізувати ризик падіння.

Також водіїв закликають не паркувати авто на магістральних вулицях, щоб там могла проїхати снігоприбиральна техніка.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15−80. Також подати звернення можна:

у Facebook-групі «Гаряча лінія 1580»;

у мобільному додатку «Львів 1580» (Android та iOS);

на порталі 1580.lviv.ua4

через Telegram-бот Lviv1580bot.

Нагадаємо, протягом вихідних та наступного тижня, із 24 по 28 січня, у Львові та області очікується потепління.