У Львові під час пожежі у квартирі загинув чоловік. Про це 8 червня повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла в неділю, 8 червня, у квартирі пʼятиповерхового житлового будинку на вул. Миколайчука. На момент прибуття рятувальників у квартирі горіли домашні речі. Під час гасіння пожежники виявили тіло загиблого 54-річного власника.

Крім цього, під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали інших мешканців будинку. Причини загорання встановить поліція.