У Львові горіла квартира на вул. Личаківській

У неділю вранці, 30 листопада, сталася пожежа у квартирі на вул. Личаківській у Львові. На місці пожежі знайшли мертвим 64-річного мешканця.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, близько 8:12 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Личаківській у Львові. На момент прибуття вогнеборців з вікон вже вибивався вогонь, було сильне задимлення. Під час обстеження квартири пожежники знайшли тіло 64-річного чоловіка.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі. Пожежу ліквідували упродовж пів години.