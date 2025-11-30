У Львові під час пожежі в квартирі загинув 64-річний чоловік
У неділю вранці, 30 листопада, сталася пожежа у квартирі на вул. Личаківській у Львові. На місці пожежі знайшли мертвим 64-річного мешканця.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, близько 8:12 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Личаківській у Львові. На момент прибуття вогнеборців з вікон вже вибивався вогонь, було сильне задимлення. Під час обстеження квартири пожежники знайшли тіло 64-річного чоловіка.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі. Пожежу ліквідували упродовж пів години.
