У вівторок, 4 листопада, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали голову Світового Пласту Мирона Спольського, повідомив на своїй фейсбук-сторінці львівський осередок організації. Голова Світового Пласту помер у віці 73 років в Києві. Прощання з ним відбулося 2 листопада в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, 3 листопада – в соборі святого Юра у Львові. Пластуна поховали на Пластовому пантеоні Личаківського цвинтаря. Мирон Спольский народився 14 серпня 1952 року в Торонто (Канада) у родині пластуна, громадського і політичного діяча Ярослава Спольського. До Пласту належав з 1959 року, присягу склав в 1964 році. З 1988 року жив в Києві, де відкрив першу в місті піцерію «Піца Везувіо». У 2019-2022 роках був головою Головної пластової булави.

Фото Северина Яськіва, Романа Балука, Романа Москаленка