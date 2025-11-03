Роботи мають завершити до 6 листопада

В ніч з 4 на 5 листопада «Львівелектротранс» проводитиме ремонтні роботи на вул. Винниченка, 6 у напрямі до центру міста. Працівники служби колії замінять стрілочний перевод трамвайної колії. А у середу, 5 листопада, замощуватимуть міжколійний простір бруківкою. Під час робіт транспорт курсуватиме у звичному режимі, однак у середу можливе часткове сповільнення руху, попередила ЛМР.

«Для зручності наших пасажирів основні роботи, традиційно, проводитимемо вночі, щоб не впливати на рух трамваїв за затвердженими маршрутами. Водночас просимо автомобілістів та інших учасників дорожнього руху зважати на ремонтні роботи на цьому відтинку дороги. Рекомендуємо дотримуватися безпечної швидкості або тимчасово обрати інший шлях», – зазначив начальник служби колії ЛКП «Львівелектротранс» Богдан Янішевський.

Ремонтуватимуть колію біля повороту на Личаківську (схема Львівелектротрансу)

Тож водіїв автомобілів просять бути уважними та обирати альтернативні маршрути. Фахівці комунального підприємства намагатимуться завершити всі роботи до 6 листопада.

Пасажирам радять відстежувати рух транспорту онлайн на сайті ЛКП «Львівелектротранс».

Також сповільнений рух на мості на вул. Кульпарківській. Там розпочали ремонт центральної частини моста. Весь транспорт курсує крайніми смугами шляхопроводу.