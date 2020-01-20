У Львові розібрали головну ялинку

Її та інші хвойні використають для опалення ЛКП

СуспільствоСофія Трощук, сьогодні, 16:03 850 0

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У центрі Львова розібрали головну міську ялинку. Стояло шістнадцятиметрове дерево зі середини грудня. А ось після свята Водохреща його спиляли. Деревину використають для обігріву технічної бази комунального підприємства «Зелений Львів».

Містян просять не викидати й свої домашні ялинки до загальних смітників, оскільки вони надто габаритні для баків. Натомість можна віддати дерево в один із мобільних пунктів «Зеленого Львова». Чергуватимуть вони у п'ятницю та суботу з 11 до 15 години.

«Ці пункти будуть розташовані за адресами: проспект Чорновола, біля торгового центру «Арсен», вулиця Володимира Великого — це вхід в кінотеатр «Сокіл» (парк Горіховий гай), вулиця Виговоського біля Залізничної районної адміністрації, також вулиця Шафарика — це вхід у парк Погулянка і вулиця Хоткевича, вхід у парк Івана-Павла ІІ», — пояснює директор ЛКП «Зелене місто» Володимир Данилюк.

Такі ялинки теж підуть на опалення. Це забезпечить ЛКП орієнтовно місяць обігріву. Минулого року вдалося зібрати 1300 ялинок.

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