У Львові рятувальники допомогли 12-річному хлопцеві, який заліз на дерево та не зміг спуститися

СуспільствоОльга Гринько, 4 червня5760

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У Львові рятувальники допомогли 12-річному хлопцеві, який заліз на дерево та не зміг спуститися
фото з відкритих джерел
Хлопець заліз на дерево і не зміг самостійно спуститися

Львівські рятувальники зняли з дерева 12-річного хлопця, який поліз за м’ячем та не зміг самостійно спуститися.

У неділю, 3 червня, о 20:29 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Чукаріна, 20 допомоги потребує хлопець, який заліз на дерево та не може самостійно спуститися.

«Юрко разом із друзями гралися м’ячем. У результаті гри м’яч залетів на дерево. Хлопець вирішив повернути його, заліз на висоту близько 4 м аби зняти, але назад злізти самостійно вже не зміг. Довелося викликати рятувальників», – йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС Львівщини.

Рятувальники за допомогою драбини-палки спустили хлопця й передали батькам. Також із хлопцем провели бесіду про правила безпеки й попросили більше не ризикувати життям.

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