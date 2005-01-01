У Львові СБУ затримала групу рейдерів за відчуження комунальної власності

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 14:4914990

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У Львові СБУ затримала групу рейдерів за відчуження комунальної власності
фото СБУ Львівщини
Шахраїв затримали під час відчуження комунального приміщення в одному із спальних районів Львова площею 500 м2 та вартістю 120 тис. дол

Співробітники Служби безпеки України затримали у Львові групу рейдерів, які незаконно відчужували земельні ділянки та приміщення комунальної власності. Про це йдеться у повідомленні СБУ на офіційній сторінці у Facebook.

«Оперативники спецслужби встановили, що злочинне угруповання, до складу якого входило четверо місцевих жителів, підробляло документи та вносило недостовірні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Співробітники СБ України задокументували факти відчуження окремих земельних ділянок та приміщень», - йдеться у повідомленні.

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Операцію викриття зловмисників проводили спільно з поліцією за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали рейдерів під час спроби незаконного відчуження комунального приміщення в одному із спальних районів Львова площею 500 м2 та вартістю 120 тис. дол.

Відкрито кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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