Німецькі пластичні хірурги знову безкоштовно оперуватимуть дітей у Львові

Пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер консультує пацієнтів

31 січня до Львова приїжджає відомий пластичний хірург з Франкфурта-на-Майні Клаус Екснер. Через день, 1 лютого, до нього приєднається дружина, також пластичний хірург Б’янка Екснер. У Львові вони пробудуть до 5 лютого і всі ці дні в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні спільно з львівськими хірургами безкоштовно консультуватимуть і оперуватимуть дітей з різних областей України з вродженими і набутими вадами обличчя, рук тощо.

«Клаус Екснер прибуде до Львова 31 січня орієнтовно о 14:00, а вже о 15:30 – 16:00 розпочне консультації хворих, щоб прийняти якомога більше пацієнтів, бо на прийом записалося багато, вже понад 70 осіб. Під час огляду пацієнтів будемо відбирати тих, кому потрібно операція. Відлітають колеги з Німеччини 5 лютого після обіду, але якщо буде багато пацієнтів на консультацію, то до обіду ще будуть проводити прийом», - повідомив ZAXID.NET завідувач пікового центру Василь Савчин.

Це вже дев’ятий приїзд німецьких хірургів до Львова. Останній їхній візит був у червні 2017 року, під час якого вони проконсультували 60 маленьких пацієнтів і 29 прооперували. Для операцій німецькі хірурги відбирають пацієнтів з найважчими вадами, які без оперативного втручання не можуть вести нормальний спосіб життя і через свої вади часто дистанційовані від суспільства. Перевагу також мають діти з малозабезпечених родин. Поїздки хірургів оплачують благодійники, а операції вони проводять безкоштовно. Так значно простіше, як розповів Клаус Екснер у попередній свій приїзд до Львова, допомогти більшій кількості дітей, які потребують втручання пластичних хірургів, ніж запрошувати їх до Німеччини і шукати спонсорів, які б оплатили їхню поїздку і лікування.

Уперше Клаус Екснер познайомився з львівськими хірургами у 2012 році під час Євро-2012. До цього часу він багато чув про львівських колег з опікового центру від рідного брата, відомого ортопеда з Цюріха, який не один раз бував у Львові, допомагав і консультував хворих. Він побував в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні, побачив маленьких пацієнтів з різними вадами обличчя і запропонував братові Клаусу Екснеру долучитися до доброї справи.

З того часу Клаус Екснер намагається двічі на рік (навесні і восени) знайти вільний час і приїхати до Львова. Торік вдалося вибратися лише раз, у червні. Спершу він приїжджав один, згодом до нього приєдналася дружина, також пластичний хірург Б’янка Екснер, яка з гуманітарною допомогою часто виїжджає у різні країни світу, й охоче погодилася допомагати українським дітям. За час своїх візитів вони проконсультували майже 400 пацієнтів і понад 150 прооперували.

Візити німецьких хірургів переслідують дві цілі: допомогти дітям з різними вадами почуватися повноцінними громадянами суспільства і поділитися досвідом з колегами, показати найновіші методики проведення операцій, щоб згодом українські колеги могли застосувати їх на практиці. Скажімо, торік львівські хірурги та колеги з інших областей України з цікавістю спостерігали, як німецький хірург формує вухо з хряща.

Що нового покажуть хірурги з Німеччини цього разу, наразі невідомо. Але їхнього приїзду з нетерпінням чекають не лише маленькі пацієнти, а й хірурги різних спеціальностей з різних областей України.