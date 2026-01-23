Резиденція відбудеться у Львові з 16 по 20 лютого

До 3 лютого триває відбір учасників на Резиденцію ідей «Культурна спільнодія», яку організовують Управління культури Львівської міської ради спільно зі Школою муніципального врядування UNBROKEN University.

Резиденція відбудеться у Львові з 16 по 20 лютого та триватиме п’ять днів. Її мета – створити безпечний простір для переосмислення ролі культури в умовах війни, роботи з пам’яттю, травматичним досвідом та відновленням спільнот. У межах програми учасники працюватимуть із питаннями стратегічного планування, інституційного розвитку, терапевтичного потенціалу мистецтва, взаємодії з ветеранами та формування партнерств у сфері культури.

Під час резиденції учасники дізнаються, як культура працює з пам’яттю та досвідом війни, як муніципальні заклади культури адаптуються до нових викликів, як вибудовувати партнерства та як культура може ставати простором взаємодії і підтримки спільнот. Програма передбачає зустрічі з культурними діячами, аналіз реальних кейсів і спільну роботу, щоб учасники могли зрозуміти механізми культурних процесів і адаптувати побачені практики у своїх громадах.

Резиденція призначена для представників органів місцевого самоврядування та державної влади, а також для представників культурно-мистецьких середовищ громад з усієї України.

Участь у програмі безкоштовна та відбувається за результатами конкурсного відбору. Для цього потрібно заповнити аплікаційну форму, записати мотиваційне відео у форматі селфі та, за потреби, пройти онлайн-інтерв’ю. Кількість місць обмежена. Усі відібрані учасники отримають сертифікат про проходження резиденції.

Дедлайн подання заявок – 3 лютого до 18:00. Про результати конкурсного відбору учасників повідомлять до 6 лютого включно.

Витрати на проживання та логістику учасники покривають самостійно, водночас діють спеціальні знижки від партнерського готелю. За потреби організатори надають офіційний лист-запрошення для оформлення відрядження.

За додатковою інформацією можна звертатися на електронну пошту taraban.oleksiy@lvivcity.gov.ua або за телефоном +38 032 297 58 59 (у робочі дні з 09:00 до 18:00).