Авторська екскурсія відбудеться в суботу, 24 січня

24 лютого у Львові відбудеться авторська екскурсія з режисеркою Лізою Свириденко, співавторкою виставки «Plus Plus: подвійна експозиція» – документального фотопроєкту про життя військових та цивільних під час війни. Зареєструватися на авторську екскурсію можна за посиланням.

Виставка створена на основі документального фотопроєкту чинного військового Єгора Самофала та режисерки Лізи Свириденко. На авторській екскурсії режисерка розповість більше про ідею проєкту, історії створення світлин, а також продемонструє нові, серед яких – кадри зроблені в грудні 2025 року у Львові.

«Автори вирішили провести експеримент: закарбувати військовий і цивільний світи на одній плівці. Спершу Єгор робить фото на фронті, після чого змотує і знову заправляє плівку у фотоапарат. Ліза поверх неї документує життя в тилу. Так на світлинах виникає подвійна експозиція, що непередбачувано обʼєднує два фото і проводить тонку межу між воєнним і мирним життям в Україні», – розповідають організатори виставки.

Відвідати авторську екскурсію можна 24 січня о 18:00 у публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6.