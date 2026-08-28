Рішення судів ще можуть оскаржити в апеляційному порядку

У Львові суди зобов’язали демонтувати два самовільно встановлені МАФи на вул. Довженка та вул. Липинського. Власники цих споруд мали зареєстроване право власності, однак міськрада також через суд домоглася його скасування. Про це у пʼятницю, 28 серпня, повідомили у юридичному департаменті ЛМР.

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Об’єкти виявили під час інвентаризації малих архітектурних форм у 2023 році та подальших обстежень. Йдеться про споруди, встановлені без належних правових підстав на міських земельних ділянках.

Об’єкти виявили під час інвентаризації малих архітектурних форм у 2023 році (фото юридичного департаменту)

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Господарський суд Львівської області задовольнив позов міськради щодо споруди площею 16,7 м² на вул. Довженка, 5. Суд постановив демонтувати будівлю та скасувати державну реєстрацію права власності на неї. Інший позов стосувався споруди площею близько 21 м² на вул. Липинського, 71а. Шевченківський районний суд Львова також постановив демонтувати об’єкт та скасувати державну реєстрацію права власності. У міськраді зазначають, що обидві земельні ділянки були зайняті самовільно.

Рішення судів ще можуть оскаржити в апеляційному порядку.