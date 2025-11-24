Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю Національної гвардії, який через психологічний зрив відмовився виконувати бойове розпорядження командира та повертатися до виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Йому присудили п’ять років позбавлення волі, але суд змінив покарання та призначив військовому один рік випробувального терміну.

За матеріалами справи, солдат 17 вересня 2025 року отримав від командира військової частини бойове завдання вирушити до Покровського району Донецької області, але через свій психологічний стан відмовився. На суді військовий зазначив, що за три дні до отримання нового бойового завдання, а саме 14 вересня, він вийшов з оточення, де надавав допомогу пораненим побратимам. Ця ситуація дуже вплинула на його психологічний стан та похитнула моральну стійкість, що й стало причиною відмови виконувати наказ командира.

Обвинувачений добровільно мобілізувався у березні 2022 року, має на утриманні малолітню дитину та вагітну дружину. У суді солдат повністю визнав свою вину та висловив намір продовжити службу в ЗСУ й виконувати покладені на нього бойові завдання.

Суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали справи та дані про обвинуваченого, визнав військового винним у невиконанні наказу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 ККУ) та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на іспитовий строк терміном один рік.

Вирок ще можна оскаржити в апеляції.