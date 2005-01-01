У Львові судитимуть 19-річного студента, який побив поліцейського

19-річний львів’янин, який побив правоохоронця, може опинитись за ґратами. Прокуратура завершила досудове розслідування і передала справу на розгляд Залізничного районного суду.

Випадок трапився у лютому біля гуртожитку Львівського професійного ліцею комп’ютерних технологій. 19-річний юнак нецензурно висловлювався до коменданта та вахтерів гуртожитку. Коли офіцер поліції намагався вгамувати юнака, той вдарив правоохоронця у обличчя та завдав ногою декілька ударів по тілу та голові.

«Внаслідок цього потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, забій шийного відділу хребта, ангіоспазм артерій сітківки, рани та садна», ‒ розповіли у прес-службі прокуратури Львівської області.

Медики оцінили тілесні ушкодження як легкого ступеня тяжкості з короткочасним розладом здоров’я. Тому розслідування справи велося за ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Рішення прийматиме Залізничний районний суд. Чоловіку загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.