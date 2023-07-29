У Львові в ДТП важко травмувався 48-річний мотоцикліст
Мотоцикл Suzuki зіткнувся з автомобілем Renault Logan
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
Водія мотоцикла Suzuki з важкими травмами госпіталізували
У Львові водій автомобіля Renault Logan збив 48-річного мотоцикліста. Чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню.
Як повідомили в поліції, аварія трапилася 28 липня, близько 11:00, на вулиці Виговського у Львові. Автомобіль Renault Logan, яким керував 61-річний львів’янин, зіткнувся з мотоциклом Suzuki, за кермом якого був 48-річний місцевий мешканець.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав важкі травми, його госпіталізували в лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю аварії загрожує до 3 років обмеження волі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter