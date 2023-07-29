Водія мотоцикла Suzuki з важкими травмами госпіталізували

У Львові водій автомобіля Renault Logan збив 48-річного мотоцикліста. Чоловіка з травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася 28 липня, близько 11:00, на вулиці Виговського у Львові. Автомобіль Renault Logan, яким керував 61-річний львів’янин, зіткнувся з мотоциклом Suzuki, за кермом якого був 48-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав важкі травми, його госпіталізували в лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю аварії загрожує до 3 років обмеження волі.