У Львові вчергове перенесли суд у справі ринку «Добробут»
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 вересня
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Багато світла і яскравих кольорів. У брюховицькій школі №41 діти навчатимуться в новому корпусі.
Пам'яті Юхновського. У Львові урочисто відкрили вулицю і стелу видатного академіка.
Повернути громаді ринок «Добробут». Чергове слухання у суді перенесли на жовтень.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Коло добра. Як допис у соцмережі став початком неймовірної історії.
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