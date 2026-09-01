У вівторок, 1 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Багато світла і яскравих кольорів. У брюховицькій школі №41 діти навчатимуться в новому корпусі.

Пам'яті Юхновського. У Львові урочисто відкрили вулицю і стелу видатного академіка.

Повернути громаді ринок «Добробут». Чергове слухання у суді перенесли на жовтень. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Коло добра. Як допис у соцмережі став початком неймовірної історії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter