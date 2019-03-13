У Львові відбудеться перший у Східній Європі світовий конгрес індивідуальної психології

У липні 2020 року у Львові протягом трьох днів відбуватиметься світовий конгрес індивідуальної психології. Як розповіла ZAXID.NET керівниця напряму індивідуальної психології за Альфредом Адлером Української спілки психотерапевтів (УСП) Зоряна Кошулинська, Львів стане не лише першим містом в Україні, а й на теренах Східної Європи, що організовуватиме такий захід.

«У 2017 році наша психотерапевтична спільнота звернулась до конгресу, який був у Міннеаполісі (США), з заявкою на проведення такого заходу в Україні. Такий форум ніколи раніше не проходив у Східній Європі», – розповіла Зоряна Кошулинська.

За її словами, проведення світового конгресу у Львові підтримав мер Львова Андрій Садовий та очільник області Олег Синютка. У 2018 році до Львова також приїздили представники міжнародного організаційного комітету світового конгресу індивідуальної психології та підтвердили можливість проведення заходу у Львові у 2020 році.

Основними ініціаторами проведення світового конгресу у Львові є президент УСП Олександр Фільц та Зоряна Кошулинська. На світовий конгрес до Львова може приїхати до тисячі учасників.