Сихівський райсуд Львова визнав військового капелана УПЦ винним у нетверезій їзді. Під час спілкування з поліцією священник поводився зухвало, матюкався та погрожував. Йому призначили 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами.

Як повідомили на сторінці Сихівського райсуду, військовий капелан, згідно з протоколом поліції, керував автомобілем у нетверезому стані. Перевірка показала 2,25 проміле алкоголю, при допустимій нормі 0,2 проміле. На відео з місця події зафісковано нахабну поведінку священнослужителя, він матюкався та погрожував під час спілкування з працівниками поліції. На сторінці суду не вказано коли та де саме поліція зупинила порушника.

Суддя Олена Тімченко розглянула усі матеріли цієї справи та 8 листопада визнала священника винним у нетверезій їзді. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити. Її наразі ще не оприлюднили у судовому реєстрі і ім’я порушника поки не відоме.