Ввечері 7 липня на вул. Жовківській у Львові у ДТП потрапили автомобілі Mazda 6 і Ford Focus, внаслідок чого Mazda в'їхала у прохідну ЛКП«Львівспецкомунтранс». В аварії постраждали троє людей.

Інцидент трапився близько 20:00 на вулиця Жовківській, 18 біля прохідної «Львівспецкомунтранс», де приймають будівельне сміття.

«Вниз по Жовківській їхав Ford, за ним Mazda. Біля перехрестя з вул. Донецькою Mazda зачепила Ford, який від зіткнення виїхав на тротуар. А Mazda врізалась у ворота «Львівспецкомунтранс», – повідомила журналістка ZAXID.NET з місця події.

фото ZAXID.NET

За кермом Mazda на закарпатській реєстрації був водій 1970 року народження. Він не постраждав. Особисті дані інших учасників ДТП ще уточнюються.

В аварії травмувалися троє пасажирів, одного швидка забрала у лікарню. На момент ДТП на прохідній ЛКП нікого не було, тож пошкоджень зазнала лише будівля.

Більш детальну інформацію у поліції повідомлять згодом.