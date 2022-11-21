На момент прибуття рятувальників автомобіль згорів повністю

Вдень 20 листопада у Львові вщент згорів автомобіль «ВАЗ 2109». Внаслідок займання постраждалих немає.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 20 листопада о 15:53 до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка у Львові горить автомобіль «ВАЗ 2109». На місце пожежі виїхали рятувальники 31-ї державного пожежно-рятувальної частини Львова.

З’ясувалося, що водій автомобіля під час руху помітив дим з-під капота, зупинив машину та викликав рятувальників. На момент їх приїзду весь автомобіль був охоплений вогнем.

О 16:06 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль, люди не постраждали. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.