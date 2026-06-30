Спекотна погода триватиме у Львові ще кілька днів

В понеділок, 29 червня, на Львівщині зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула 37,4ºС. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр на своїй фейсбук-сторінці.

Цей рекорд на майже 5 градусів перевищує попереднє рекордне значення цього дня у Львові. 29 червня 1963 року температура повітря в місті становила 32,9ºС.

Аномальна спека у Львові та в інших регіонах України ще триватиме. Зниження температури, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, очікується 2–3 липня.

Раніше ZAXID.NET писав, як допомогти організму охолодитися в аномальну спеку.

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