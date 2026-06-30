У Львові зафіксували найвищу температуру повітря за минулі 63 роки
Востаннє цього дня рекорд зафіксований в 1963 році
Спекотна погода триватиме у Львові ще кілька днів
В понеділок, 29 червня, на Львівщині зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула 37,4ºС. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр на своїй фейсбук-сторінці.
Цей рекорд на майже 5 градусів перевищує попереднє рекордне значення цього дня у Львові. 29 червня 1963 року температура повітря в місті становила 32,9ºС.
Аномальна спека у Львові та в інших регіонах України ще триватиме. Зниження температури, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, очікується 2–3 липня.
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