У Львові запрошують на прем’єру вистави «Родіна-мать», яку підготували за два тижні

Театр за два тижні – так називається новостворений проект британського режисера Джека Кловела. У Львові разом з українськими митцями за 14 днів він готує виставу з нуля. Збирає команду, пише сценарій і ставить на сцені. Уже цими вихідними відбуватиметься прем'єрний показ п'єси, над якою команда працювала два тижні.

«У процесі воркшопів у нас виникла одна ідея, потім виникла друга ідея. І потім через два дні ми отримали перші сцени. І ми ще до кінця, напевно, неділі на 50% усвідомлювали, про що буде вистава», – розповідає акторка Анна Єпатко.

Ррганізатори зробили основний акцент на швидкому театрі. Так експериментуючи і створили виставу «Родіна-мать».

«Це такі спогади про 90-ті і трішки переміксовані з нашим часом на противагу. Ну і, звісно, така проста тема вагітності і доречності її в певний час», – додає акторка Анна Єпатко.

«З цим проектом ми хочемо гастролювати на Донбас, Київ, Запорожжя, Харків і так далі. А також я хочу робити такий самий проект, але щось взагалі нове, десь іще в Україні», – додав режисер з Великої Британії Джек Кловер.

У команді, яка працює над постановкою, лише четверо осіб. Це британський режисер Джек Кловер, його помічниця та дві актриси - Анна Єпатко і Валерія Котеленець. На репетиції збиралися щодня.

«Ми разом спілкувалися, говорили, щось згадували, на якихось наших спогадах, розмовах. От разом від початку пробували створювати щось. Ну, драматург є Джек. Він там далі все прописав, але ми десь разом шукаємо. Ми є в пошуку», – пригадала акторка Валерія Котеленець.

В Україні Джек працює не вперше. Минулого року у Львові разом з «Драмою.UA» і театром Леся Курбаса режисер ставив п'єсу «Сад». Також спільно з Запорізькою новою драмою готував саркастичний караоке-мюзикл про еміграцію «Марс – чудовий плейс».

«Нова драма має народжуватися і одразу йти на сцену. Тому що зазвичай це відбувається в протилежному. П'єси пишуться і залишаються у шухлядах на довгий-довгий час. Тому ми намагаємося з цим боротися у проекті», – сказала помічниця режисера Анастасія Косодій.

Прем'єра вистави «Родіна-мать» відбулася цієї п'ятниці 17 серпня. Повторять її також на вихідних у театрі «Драма.UA».