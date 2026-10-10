У Львові змінюють оповіщення про повітряну тривогу

З понеділка, 12 жовтня, у Львові запровадять два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Вони позначатимуть загрозу атаки ударних безпілотників або ракетного чи масованого дронового удару. Про це повідомили в Львівській міській раді.

Сигнал повітряної тривоги складатиметься зі звуку сирени та голосового повідомлення, у якому називатимуть рівень загрози й закликатимуть перейти в укриття.

Що означатиму два рівні тривоги?

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Чоловічий голос повідомлятиме: «Увага, громадяни! Повітряна тривога – жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця». Повідомлення повторюватимуть тричі протягом 30 секунд.

оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Чоловічий голос повідомлятиме: «Увага, громадяни! Повітряна тривога – жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця». Повідомлення повторюватимуть тричі протягом 30 секунд. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу. Його також оголошуватиме чоловічий голос із закликом якнайшвидше перейти в укриття. Повідомлення повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.

Зміниться й сигнал відбою повітряної тривоги – його озвучуватиме жіночий голос без звуку сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Водночас у міськраді наголосили, що переходити в укриття потрібно за обох рівнів тривоги й залишатися там до відбою.

Зміни передбачені постановами Кабінету Міністрів від 4 вересня №1092 та від 15 вересня №1128. Інформацію про характер і рівень загрози передаватимуть Повітряні сили ЗСУ через системи оповіщення.

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Нагадаємо, 10 вересня про запровадження двох рівнів повітряної тривоги повідомила і Львівська ОВА. Тоді фахівці налаштовували систему оповіщення – на Львівщині встановлено понад 1200 комплектів сирен і гучномовців, переналаштування яких потребувало часу.