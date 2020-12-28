Чоловіка затримали 27 грудня в Нижанковичах

На Львівщині затримали п’ятьох іноземців, які намагалися нелегально перетнути українсько-польський кордон у Нижанковичах. Того ж дня у Львові правоохоронці затримали й організатора нелегальної переправи – 62-річного громадянина Туреччини. Загалом він збирався переправити через кордон десятьох громадян Іраку.

Як повідомили у поліції Львівської області, 27 грудня у Нижанковичах, що на Старосамбірщині, прикордонники затримали п’ятьох громадян Іраку, чотирьох чоловіків та жінку, які незаконно перебували в Україні та намагалися в обхід пункту пропуску потрапити до Польщі.

Майже одночасно у Львові правоохоронці затримали 62-річного громадянина Туреччини, який організував нелегальну переправу іноземців через українсько-польський кордон. За свої «послуги» він вимагав по 1,6 тис. грн із людини. Під час обшуків у його помешканні вилучили телефон із сім-картами, дрібну готівку в різній валюті, банківські карти, посвідчення водія та заяву про отримання грошей від Western Union.

Крім цього, також у Львові поліцейські виявили ще п’ятьох незаконних мігрантів із Іраку, чоловіка, жінку та трьох дітей, яких готували до перетину кордону другою чергою. Для тимчасового проживання мігрантів турок винаймав дві квартири у центрі Львова.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Якщо його провину доведуть, за українським законодавством йому загрожує позбавлення волі до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Наразі тривають слідчі дії, чоловіку готують повідомлення про підозру і невдовзі оберуть запобіжний захід.